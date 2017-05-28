«Люди Путина должны сидеть в тюрьме, а не говорить об Украине» 1 28.05.2017, 8:55

Минобороны РФ может даже говорить о стратегических планах России и на планете Марс – это не меняет статус страны-агрессора.

Все, что говорит Шойгу, нужно квалифицировать как исходящее из уст международного террориста и преступника

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Украина, Сирия и Корейский полуостров – стратегически важные для РФ регионы. Почему эти заявления не стоит воспринимать всерьез, «Апострофу» рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович:

«Прежде, чем квалифицировать заявление Шойгу, необходимо квалифицировать его самого. Шойгу является международным террористом. Место его - в тюрьме, хотя, скорее всего, не в России. Но об этом должны будут спорить международные юристы: в российской тюрьме он должен находиться после суда в России, или в тюрьме в Гааге после суда в Гааге.

Все, что говорит Шойгу, нужно квалифицировать как исходящее из уст международного террориста и преступника. Он может говорить о стратегических планах России и на планете Марс, на «звезде по имени Солнце» и на других звездах разных галактик. Но для начала нужно созвониться с мозгами. Но у них этих мозгов нет. Они живут в оторванной от мира реальности, в их собственной реальности. Они не понимают, каков статус у них, каков статус у страны-агрессора России, каков статус стран, которые окружают Россию. Какую международную помощь должны и могут получать эти страны. Они не понимают, каков статус таких стран, как Сирия и КНДР.

Еще возникает вопрос, для кого Шойгу это говорит. Очевидно, для потребления на «Первом канале». Если так, то это из категории карикатур, которые рисует Сергей Елкин или другие: стоит телевизор на столике с ножками, а его смотрит, извините, ж…а с ушами, в которую вливают дерьмо. Вот что говорит Шойгу на «Первом канале» для того зрителя, который его смотрит».