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Лукашенко распродает апартаменты в Сочи

  • 28.05.2017, 9:24

Желающих выручить диктатора в кризис пока не нашлось.

Государственное учреждение «Санаторий «Беларусь» управления делами Лукашенко предлагает к продаже апартаменты и гаражные боксы в отеле апартаментного типа, расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Политехническая, 62.

Отель апартаментного типа – это эксклюзивный 13 этажный комплекс апартаментов, возведенный с применением монолитной технологии по уникальному проекту (дата ввода в эксплуатацию – апрель 2015 года) расположенный на земельном участке площадью 155 600 кв.м., предоставленном государственному учреждению «Санаторий «Беларусь» на праве аренды до 22.09.2062 года. Разрешенное использование земельного участка – для размещения и эксплуатации зданий и сооружений санатория.

Объявление об этом висит на сайте компании «Дипсервис» еще с апреля.

«Видимо, особого спроса на сочинскую недвижимость нет. А, может, с белорусским Управлением делами у люде осведомленных нет охоты связываться. Они ведь сегодня продадут, а завтра передумают и отберут… Обычная практика», - пишет сайт belaruspartisan.org.


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