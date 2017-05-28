закрыть
28 мая 2017, воскресенье, 13:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус стал настоятелем католического кафедрального собора в Москве

  • 28.05.2017, 9:34
  • 3,552
Фото: gaudete.ru

Новый настоятель главного московского храма родился в Сморгони.

Во время мессы, которую возглавил архиепископ Павел Пецци, был введен в должность новый настоятель кафедрального собора Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве. Им стал отец Владимир Кабак, сообщает сайт gaudete.ru.

Отец Владимир в присутствии свидетелей принес присягу на верность, обещая сохранять общение с Церковью словом и делом, хранить залог веры, соблюдать церковные законы и проявлять послушание священноначалию.

Архиепископ и прихожане поблагодарили за а долгие годы служения прежнего настоятеля Иосифа Заневского, который возглавлял приход с 1991 года.

Фото: gaudete.ru

На всю Москву имеется всего три католических собора. Кафедральный – главный.

Владимир Кабак родился в Сморгони. Религиозное образование получил в Польше, был настоятелем костела в Гатчине под Петербургом.


Мнение

Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные