Белорус стал настоятелем католического кафедрального собора в Москве 28.05.2017, 9:34

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Фото: gaudete.ru

Новый настоятель главного московского храма родился в Сморгони.

Во время мессы, которую возглавил архиепископ Павел Пецци, был введен в должность новый настоятель кафедрального собора Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве. Им стал отец Владимир Кабак, сообщает сайт gaudete.ru.

Отец Владимир в присутствии свидетелей принес присягу на верность, обещая сохранять общение с Церковью словом и делом, хранить залог веры, соблюдать церковные законы и проявлять послушание священноначалию.

Архиепископ и прихожане поблагодарили за а долгие годы служения прежнего настоятеля Иосифа Заневского, который возглавлял приход с 1991 года.

Фото: gaudete.ru

На всю Москву имеется всего три католических собора. Кафедральный – главный.

Владимир Кабак родился в Сморгони. Религиозное образование получил в Польше, был настоятелем костела в Гатчине под Петербургом.