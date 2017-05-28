Белорус стал настоятелем католического кафедрального собора в Москве
- 28.05.2017, 9:34
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Новый настоятель главного московского храма родился в Сморгони.
Во время мессы, которую возглавил архиепископ Павел Пецци, был введен в должность новый настоятель кафедрального собора Непорочного Зачатия Девы Марии в Москве. Им стал отец Владимир Кабак, сообщает сайт gaudete.ru.
Отец Владимир в присутствии свидетелей принес присягу на верность, обещая сохранять общение с Церковью словом и делом, хранить залог веры, соблюдать церковные законы и проявлять послушание священноначалию.
Архиепископ и прихожане поблагодарили за а долгие годы служения прежнего настоятеля Иосифа Заневского, который возглавлял приход с 1991 года.
На всю Москву имеется всего три католических собора. Кафедральный – главный.
Владимир Кабак родился в Сморгони. Религиозное образование получил в Польше, был настоятелем костела в Гатчине под Петербургом.