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«Фольксваген» хочет возродить производство «Москвичей»

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  • 28.05.2017, 11:29
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Вопрос только – зачем это нужно немецкому автогиганту?

Немецкий концерн «Фольксваген» решил возродить производство легковых автомобилей «Москвич», передает БелТА.

Разумеется, речь не идет о выпуске моделей АЗЛК-2141 или иных, а только о возрождении известного бренда и производстве новых машин. Производство, вероятнее всего, планируется запустить на Калужском заводе.

После банкротства в 2010 года, все права на «Москвич» формально принадлежали Renault. Однако, как стало известно, Volkswagen выкупил их на ближайшие пять лет. В планах немецкого производителя выпуск бюджетных седанов (каковыми, кстати, всегда и были «Москвичи»).


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