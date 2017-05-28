«Фольксваген» хочет возродить производство «Москвичей»8
- 28.05.2017, 11:29
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Вопрос только – зачем это нужно немецкому автогиганту?
Немецкий концерн «Фольксваген» решил возродить производство легковых автомобилей «Москвич», передает БелТА.
Разумеется, речь не идет о выпуске моделей АЗЛК-2141 или иных, а только о возрождении известного бренда и производстве новых машин. Производство, вероятнее всего, планируется запустить на Калужском заводе.
После банкротства в 2010 года, все права на «Москвич» формально принадлежали Renault. Однако, как стало известно, Volkswagen выкупил их на ближайшие пять лет. В планах немецкого производителя выпуск бюджетных седанов (каковыми, кстати, всегда и были «Москвичи»).