Додона хотят отправить в отставку 5 Светлана Гамова, ng.ru

28.05.2017, 17:33

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За 9 мая в Москве президент Молдовы может поплатиться должностью.

Отказ премьер-министра Молдовы участвовать в Совете глав правительств стран СНГ в Казани президент Игорь Додон назвал бойкотом мероприятий Содружества. На саммит откомандировали посла Молдовы в РФ Андрея Негуцу, считающегося человеком Додона. Но противостояние президента и правящего проевропейского альянса, имеющего большинство в парламенте и правительстве, ужесточилось. Лидер правящей Демократической партии (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк пообещал Додону отставку, если тот не умерит пророссийский пыл.

Спикер парламента и премьер-министр Молдовы принимают гостей с Запада – накануне завершился визит в страну спецпредставителя и.о. главы ОБСЕ Вольфа Дитриха Хайма, 30 мая в Кишиневе ждут генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда.

А делегация аппарата президента Игоря Додона находится с визитом в Российской Федерации. Группа во главе с советником президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности Артуром Гуменюком приняла участие в VIII Международной встрече старших должностных лиц, координирующих вопросы безопасности. Встреча прошла в Тверской области. Советники молдавского президента по экономическим вопросам Елена Горелова и по агропромышленной области Иван Пержу решают в Москве вопросы экспорта молдавской продукции в РФ. Курс на Евразийский экономический союз, в котором Молдова благодаря Додону получила статус наблюдателя, не приветствуют в правительстве и парламенте. Лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк перешел на открытые угрозы в адрес президента, пообещав ему отставку, «если он будет совершать ошибки». В интервью румынскому изданию stiripesurse.ro Плахотнюк заявил, что Игорь Додон хочет скорейшего проведения досрочных выборов, с помощью которых намерен укрепить свою власть. «Сейчас у Додона высокие показатели в опросах, ему нужны скандалы и политические трудности, чтобы поддерживать этот результат и иметь причину выйти к народу и получить дополнительные несколько процентов, экономически заблокировать Молдову и создать социально-политический кризис», – уверен лидер молдавских демократов.

По мнению экспертов, риторика Владимира Плахотнюка изменилась после возвращения из недавней поездки в США. Несмотря на то что открытых данных по встречам лидера Демпартии на высоком уровне в США нет, не исключается, что он вернулся из-за океана с новыми идеями по поводу того, как противостоять всенародному президенту, рейтинг которого растет от опроса к опросу. Данный факт подтверждается также опросами американских компаний, специализирующихся на социологических исследованиях.

Игорь Додон ответил, что угрозы Плахотнюка его ничуть не пугают и он готов в любой момент предстать перед людьми на референдуме, передает bloknot-moldova.md.

«Плахотнюк, Канду (Андриан Канду – председатель парламента. – Прим.) и все остальные уже давно должны были понять, что меня ни шантажом, ни чем-то другим не взять. Если они думают, что я испугаюсь, то нет. Давайте проведем референдум (ДПМ настаивает на проведении референдума, который бы подтвердил (или не подтвердил) нахождение у власти Додона. – Прим.) хоть завтра. Давайте пойдем и спросим у народа, кому они больше доверяют – президенту, которого они избрали напрямую и который за эти полгода успел много сделать, или Плахотнюку с Канду. Я думаю, что ответ очевиден», – сказал Додон.

«Если мне удастся спровоцировать их на референдум, то я с удовольствием это сделаю. Потому что в этом случае, если референдум провалится, они будут вынуждены уйти», – предупредил Додон. Но провоцировать на непродуманные шаги будут и президента.

Пробный шар уже брошен: руководство Демократической партии полно решимости принять законы о запрете иностранной пропаганды в СМИ. «Необходимо очистить медиапространство от манипуляций некоторых российских каналов. Этому сопротивлялись даже некоторые из тех, кто критиковал меня за то, что один из каналов, которые я создал, ретранслирует программы российского телевидения (принадлежащий Плахотнюку канал Prime ретранслирует программы российского Первого канала. – «НГ»)», – сказал Плахотнюк в интервью румынскому порталу stiripesurse.ro. «Я полагаю, что мы, как и Украина, должны исходить из особой ситуации, в которой находимся, и принять более решительные меры в данном отношении. Иначе мы рискуем, что наши граждане станут жертвами пропаганды и манипуляций, подвергнутся идеологическим манипуляциям из-за пределов страны, особенно перед избирательными кампаниями», – добавил лидер ДПМ.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что «будет блокировать любые законы, направленные на ограничение вещания российских каналов». Однако спикер Андриан Канду напомнил главе государства, что в этом случае он нарушит законодательство.

Против политики президента направлено и заявление премьер-министра Павла Филипа, который отказался участвовать в заседании глав правительств стран СНГ в Казани. Как передает молдавское агентство «ИНФОТАГ», правительство решило, что Республику Молдову (РМ) на саммите представит посол в России Андрей Негуца.

Президент Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, что «правительство бойкотирует мероприятия СНГ». «На этот раз – заседание Совета глав правительств СНГ 26 мая в Казани. Расцениваю этот шаг как очередной демарш в адрес нашего стратегического партнера – России, как попытку блокировать возобновление стратегического партнерства и развитие отношений между нашими странами», – отметил Додон. Он выразил уверенность, что Негуца представит страну на заседании Совета глав правительств СНГ «не хуже руководства правительства».

«В течение первых месяцев моего президентства я провел несколько важных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, с главой правительства Дмитрием Медведевым и рядом других высокопоставленных российских чиновников. Эти встречи придали дополнительный импульс динамике развития отношений между РМ и РФ», – напомнил президент.

Молдавские эксперты не исключают, что за один день с Владимиром Путиным (9 мая Игорь Додон был в Москве, и все телеканалы показали его рядом с президентом России) глава Молдовы может дорого заплатить, так как на кону его президентский пост. По крайней мере Демпартия и другие партии правящего альянса этого уже добиваются, заметил лидер Народно-социалистической партии Молдовы Виктор Степанюк. Он не исключил, что демарш правительства в отношении мероприятия СНГ в Казани – последствие визита Додона в Москву в День Победы.

Между тем Додон отметил, что благодаря московским контактам, «за последние месяцы экспорт молдавской продукции в Россию вырос на 42%, был решен вопрос амнистии для десятков тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, работающих в России, ведутся переговоры по межрегиональному сотрудничеству и многим другим совместным проектам». «Мы и дальше будем интенсивно налаживать, расширять и укреплять наше сотрудничество», – написал Додон в Facebook. При этом он подчеркнул, что последовательно выступает за налаживание тесного партнерства Молдовы как с Востоком, так и с Западом.

Однако помимо конфронтации Игоря Додона с правительством и парламентом Молдовы не все у него благополучно на приднестровском направлении, на которое он делал определенную ставку, пообещав восточному региону статус члена молдавской федерации. Однако президент непризнанной республики Вадим Красносельский заявил, что Приднестровье не готово к федеративным отношениям с Молдовой, его цель – независимость с последующей интеграцией в Россию. Додон в передаче «Главный вопрос» на канале НТВ-Молдова ответил: «Приднестровье никогда не будет независимым государством».

«За последние 25 лет в экономику Приднестровья было инвестировано примерно 15 млрд долл. С такими деньгами в регионе, где проживают 300–400 тыс. человек, можно было построить второй Дубай. Здесь кроется проблема. Есть силы, которые не хотят нашего сближения», – подчеркнул молдавский президент. Доверия диалогу Кишинева с Тирасполем это откровение Додона не прибавит. Надеяться на скорое объединение Приднестровья с Молдовой после обмена претензиями сторон не приходится. Между тем реинтеграция была одним из главных козырей президента Додона, восстанавливающего отношения с Москвой. А в России, судя по всему, поверили в реальность данной перспективы. Но вероятность того, что Приднестровье накажут за претензии, высказанные Додону, мала. Скорее всего Игорю Додону придется искать выход из приднестровского тупика, в котором молдавское руководство оказывается не в первый раз.

Светлана Гамова, ng.ru