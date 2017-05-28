Брестское «Динамо» завоевало Кубок Беларуси 3 28.05.2017, 20:36

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Фото: tut.by

Победа «Динамо» над «Шахтером» гарантировала брестчанам участие в отборочном турнире Лиги Европы.

Брестское «Динамо» в серии пенальти обыграло солигорский «Шахтер» в финале Кубка Беларуси. Основное время поединка и экстратаймы завершились ничьей — 1:1.

Счет во встрече на 69-й минуте открыл вышедший на замену нападающий «Шахтера» Виталий Лисакович, равенство на табло восстановил хавбек брестчан Алексей Легчилин.

«Динамо» получило возможность принять участие в отборочном турнире Лиги Европы.

«Динамо-Брест» — «Шахтер» — 1:1 (пенальти — 10:9)

«Динамо-Брест»: Малерб — Витус, Лебедев, Аврамия, Алисейко, Чиж (Мозолевский, 73), Букаткин (капитан) (Седько, 77), Легчилин, Торрес, Осучукву (Афоаква, 106), Фамейе.

«Шахтер»: Бушма — Матвейчик, Янушкевич, Бурко, Олехнович, Алексиевич, Багарич (Ковалев, 76), Црепуля, Лаптев (Януш, 81), Сойри (Лисакович, 52), Рыбак (капитан).

Голы: 1:0 — Лисакович (69), 1:1 — Легчилин (82).

Предупреждения: Бушма (20), Торрес (28), Аврамия (53), Матвейчик (85), Седько (96), Витус (114).

Серия послематчевых пенальти: Алисейко — 1:0, Рыбак — 1:1, Торрес — 2:1, Олехнович — 2:2, Седько — 3:2, Лисакович — 3:3, Афоаква — 4:3, Януш — 4:4, Фамейе — 5:4, Црепуля — 5:5, Легчилин — 6:5, Бурко — 6:6, Лебедев — 7:6, Матвейчик — 7:7, Витус — 8:7, Ковалев — 8:8, Аврамия — 9:8, Алексиевич — 9:9, Мозолевский — 10:9, Янушкевич — 10:9 (сэйв вратаря).