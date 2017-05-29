Запущенная КНДР ракета упала в экономической зоне Японии 29.05.2017, 7:37

Фото: KCNA / Reuters

Недавно избранный президент Южной Кореи созвал сегодня утром экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Южнокорейские военные сообщили о запуске с территории КНДР ракеты Scud. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в оборонном ведомстве в Сеуле, запуск был произведен из района города Вонсан. Ракета полетела в восточном направлении, передает РБК.

Представитель японского правительства Йошиде Суга сообщил о том, что ракета упала в исключительной экономической зоне страны. По его словам, никаких разрушений в результате не было.

Указывается, что о запуске был немедленно проинформирован президент Южной Кореи Мун Дже Ин, который созвал на утро экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Накануне телеграфное агентство КНДР сообщило об успешном испытании Пхеньяном новой системы противовоздушной обороны. Указывается, что за стрельбами лично следил глава страны Ким Чен Ын.

На минувшей неделе стало известно, что США направили к берегам Корейского полуострова уже третий авианосец. К USS Ronald Reagan и USS Carl Vinson, по данным японских СМИ, присоединился USS Nimitz.