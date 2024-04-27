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Россия атаковала медцентр в Харькове, в котором было более 1000 человек

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  • 27.04.2024, 9:21
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Россия атаковала медцентр в Харькове, в котором было более 1000 человек

Ракеты попали в неожиданное место.

В ночь на 27 апреля российские оккупанты снова атаковали Харьков. Под вражеским огнем оказалось медучреждение, в котором находились более тысячи человек.

Ракеты попали в землю, вместо массовых жертв и пострадавших атака завершилась выбитыми стеклами, поврежденными коммуникациями и одним легко раненым. Подробности раскрыл городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, ночью враг целился, в частности, по медкомплексу. От огромной трагедии уберегло чудо и неточность «высокоточных» российских ракет.

«Под ударом оказался медкомплекс, в корпусах которого на момент ракетных обстрелов находилось более тысячи человек – 900 пациентов и две с половиной сотни персонала. К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения – в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших. Есть один раненый человек, степень ранения – легкая», – отметил городской голова.

Однако разрушений, по его словам, избежать не удалось. Так, взрывной волной повреждено несколько зданий. В них выбиты стекла и разбиты крыши, повреждения получили также линии электропередач, водопровод и другие инженерные коммуникации.

В настоящее время на месте прилета работают все соответствующие службы.

Напомним, что в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину.

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