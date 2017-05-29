Хлеба нет, а зрелища провальные 18 29.05.2017, 7:55

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Голодный народ не будет терпеть капризы диктатора.

Хотя белорусские власти и встающие на их сторону функционеры из международных спортивных организаций и заявляют, что спорт вне политики, в самой Беларуси он уже давно не просто политика – в Беларуси он уже давно стал частью государственной идеологии.

Но вместо этого, по словам Лукашенко, «в хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, - провал», хоккейная сборная проваливает Олимпийский квалификационный турнир и второй год подряд балансирует на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира. И дело, считает он, не в том, что кому-то недоплатили или не профинансировали, что совершенно посторонние для спорта люди пытаются им командовать, а в том, что «просто зажрались в некоторых видах спорта».

А ведь «спорт - это величайшая идеология». «Если россияне выигрывают у немцев в канун 9 Мая, это уже какие-то политические ассоциации. Россияне духом воспрянули. А нам какие подарки преподносят наши деятели? Смотрят миллионы людей, переживают, а у них такое отношение», - негодует президент.

По его мнению, если национальная команда играет плохо, то такое и настроение у миллионов людей, «хорошо - это воодушевляет».

И вот правитель продолжает пытаться вручную настроить игру белорусских хоккеистов, назначает руководить хоккеем вместо бывшего главного пограничника теперь уже бывшего главу Минской области (ни то, ни другое не имеет непосредственного отношения к хоккею) и тем самым получить идеологические бонусы от любителей этого вида спорта.

«Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология - это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300-500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы», - уверен он.

Но все равно, хотя в хоккей и вкладывается 18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников, но «вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются». А ведь впереди еще и домашний Чемпионат мира 2021 года, на котором тоже не хочется упасть в грязь лицом.

Вместе с тем, как отметил в комментарии БДГ исполнительный директор Института развития и социального рынка для Беларуси и Восточной Европы Дмитрий Кухлей, «белорусское руководство уже несколько лет не может исправить ситуацию в любой сфере, за которую оно берется». А хоккей является излюбленным видом спорта для правителя, и за 23 года его руководства страной туда были направлены большие средства. В частности, эксперт напомнил о ледовых дворцах, «которые строились в период щедрой поддержки Россией белорусской экономики за счет нефтегазовой ренты».

«Теперь же мы видим системный кризис белорусской социально-экономической модели, что, скорее всего, обвалило рейтинги государственных институтов. Белорусы перестали верить первому руководителю государства, который не способен найти выход из экономического кризиса. И даже в своем любимом виде спорта - хоккее - провалы. Это еще больше подрывает авторитет Лукашенко», - уверен собеседник.

По его словам, еще со времен Римской империи многие руководители стремились удержать власть над народом политикой, которая очерчивается как подкуп граждан «хлебом и зрелищами». «Но хлеба становится все меньше, а зрелища все более провальные. Но хотя бы один из этих элементов быть должен», - подчеркнул Дмитрий Кухлей.

По его мнению, власти страны решили сделать ставку на зрелища и еще больше вложить в развитие хоккея, тем более что в 2021 году планируется проведение в Минске вместе с Ригой чемпионата мира по этому виду спорта.

«Вместо развития экономики белорусские власти будут представлять своим гражданам это событие как очевидный успех и признание официального Минска среди развитых стран мира. Скорее всего, это будет иметь какой-то краткосрочный эффект на настроения населения благодаря государственной пропаганде», - полагает директор Института.

При этом он напомнил, что протесты в Бразилии во время проведения там чемпионата мира по футболу в 2014 году показали, «что голодный народ не будет терпеть капризы своего руководства». Не исключает эксперт и то, что «белорусский народ может также испортить своему руководству «пир во время чумы», если экономическая ситуация будет и дальше ухудшаться, а расходы лягут на плечи налогоплательщиков очередными поборами».