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Лукашенко: Пятая часть денег идет на хоккей

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  • 25.05.2017, 12:17
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Диктатор назвал хоккей главной идеологией любой страны.

Об этом белорусский правитель заявил сегодня на совещании по развитию хоккея в стране, передает БелТА.

Во вступительном слове Лукашенко сразу подчеркнул, что состояние дел в хоккее обсуждается на отдельном совещании отнюдь не потому, что в этой сфере есть великие достижения или, как принято говорить в обществе, он сам играет в хоккей. Причина состоит в том, что хоккей, наряду с футболом, — наиболее массовые виды спорта.

— Ими не просто интересуются, но увлекаются миллионы людей. В Беларуси это практически все население, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Это настроения людей, главная идеология любой страны. Идеология — это не лекции. На лекцию может прийти максимум 300−500 человек. Хоккейный же матч смотрят миллионы. Вот в чем вопрос. Если мы уж приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его (он у нас очень популярным стал), ну так давайте по-настоящему заниматься. Но результаты отвратительные, — констатировал диктатор.

— Мы провалили олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая звезд с неба не хватает. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира, — напомнил правитель.

Лукашенко заметил, что определенные пораженческие настроения присутствуют и среди самих хоккеистов:

— Интервью давали сами хоккеисты перед последними двумя играми. И говорили об одном: никто о плей-офф уже не думает, дай бог бы удержаться в этом высшем дивизионе. Настроения такие у хоккеистов — это отдельный разговор.

По словам диктатора, также оставляет желать лучшего игра ведущего клуба — минского «Динамо».

— По крайней мере, не выполнили то, что обещали. Да и в целом наш внутренний чемпионат так и не стал фабрикой подготовки резерва, где растут и закаляются хоккейные таланты. Скажу прямо: внутреннего чемпионата нет, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что деньги в этот вид спорта вкладываются немалые — 18% от всех расходов на физкультуру и спорт с учетом средств поддержки из всех источников.

— Пятая часть денег идет на один вид спорта. Отдачи никакой! — заявил правитель. — Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. И я с ними согласен — абсолютно безвольные выступления, отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная.

Лукашенко подчеркнул, что в хоккей уже никто не играет, а, скорее, выходят на битву.

— А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим: вот четырем сильнейшим командам на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо, прежде всего! И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. А когда вы выходите, проиграв игру до ее начала, и у вас ноги подкашиваются… даже бегать не можете. Так вы физически подготовьте команду! — отметил диктатор.


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