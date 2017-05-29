Александра Саснович вышла во 2-й раунд «Ролан Гаррос» 2 29.05.2017, 7:59

1,041

Александра Саснович

Фото: tennis.by

Призовой фонд турнира составляет 28,5 миллионов долларов.

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла во 2-й раунд второго в нынешнем сезоне турнира Большого Шлема — «Ролан Гаррос» (призовой фонд 28 541 175 долларов), сообщает tut.by.

Соперницей Александры Саснович (№ 96 рейтинга WTA) в стартовом матче основной сетки была швейцарская спортсменка Виктория Голубич (№ 63), которую белоруска до этого уже дважды обыгрывала в этом сезоне (в том числе в полуфинале Кубка Федерации в Минске).

Саснович — Голубич — 4:6, 7:5, 6:3

Попадание первой подачи 68% (65 из 95) — 63% (69 из 110).

Выигрыш первой подачи 55% (36 из 65) — 55% (38 из 69).

Выигрыш второй подачи 37% (11 из 30) — 39% (16 из 41).

Эйсы 4 — 2.

Двойные ошибки 6−8.

Очки, выигранные на приеме 51% (56 из 110) — 51% (48 из 95).

Реализация брейк-пойнтов 47% (9 из 19) — 44% (7 из 16).

Выходы к сетке 68% (13 из 19) — 55% (16 из 29).

Активно выигранные очки 38−32.

Невынужденные ошибки 45−38.

Все выигранные очки 103−102.

Проиграв первый сет, белоруска сумела переломить ход поединка (хотя во второй партии, ведя 4:1, позволила оппонентке сравнять счет - 5:5). В концовке же встречи выглядела заметно свежее соперницы, у которой стало сводить ноги. Матч продолжался 2 часа 23 минуты.

Во втором круге Александра Саснович встретится с победительницей пары Чжан Шуай (№ 34, Китай) — Донна Векич (№ 74, Хорватия).

Из других результатов первого круга «Ролан Гаррос» отметим вылет первой ракетки мира немки Ангелик Кербер, которая без шансов уступила россиянке Екатерине Макаровой (№ 40) — 2:6, 2:6.