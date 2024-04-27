Нину Багинскую оштрафовали на крупную сумму 27.04.2024, 9:27

Из-за того, что нашли в тумбочке.

Суд Советского района Минска заочно присудил гражданской активистке Нине Багинской еще один крупный штраф — 2400 рублей (600 базовых величин), узнал «Белсат». Основанием для составления протокола стал национальный флажок, который во время обыска милиционеры нашли на тумбочке в комнате пенсионерки в конце марта.

На прошлой неделе Нину Багинскую в суде Партизанского района наказали штрафом в 2000 рублей за «значок белого цвета с изображением белого и красного цвета».

Нина Багинская на суды принципиально не ходит и штрафы не платит. Она ранее заявляла, что считает их незаконными, направленными на унижение национального достоинства белорусов.