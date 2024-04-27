закрыть
27 апреля 2024, суббота, 9:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нину Багинскую оштрафовали на крупную сумму

  • 27.04.2024, 9:27
Нину Багинскую оштрафовали на крупную сумму

Из-за того, что нашли в тумбочке.

Суд Советского района Минска заочно присудил гражданской активистке Нине Багинской еще один крупный штраф — 2400 рублей (600 базовых величин), узнал «Белсат». Основанием для составления протокола стал национальный флажок, который во время обыска милиционеры нашли на тумбочке в комнате пенсионерки в конце марта.

На прошлой неделе Нину Багинскую в суде Партизанского района наказали штрафом в 2000 рублей за «значок белого цвета с изображением белого и красного цвета».

Нина Багинская на суды принципиально не ходит и штрафы не платит. Она ранее заявляла, что считает их незаконными, направленными на унижение национального достоинства белорусов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История любви и сопротивления
История любви и сопротивления Ирина Халип
Велика страна, а укрыться негде
Велика страна, а укрыться негде Владимир Халип
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко
Как Украина ударила по офшорам Лукашенко Борислав Береза
Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох