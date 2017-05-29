МИД Черногории обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны 1 29.05.2017, 8:14

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Заявление министра иностранных дел было сделано в прямом эфире национального телевидения Черногории.

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" страны и пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в Североатлантический альянс, сообщило Радио и телевидение Черногории (RTCG), передает ria.ru.

"Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели без одобрения. Россия в последние два-три года проводит политику сфер интереса и выступает против расширения НАТО. Мы решили свои основные цели определять сами, и были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась и, конечно, мы защищались", — цитирует Дармановича телеканал.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

"Наше членство в НАТО не направлено против кого бы то ни было, в том числе, и против России. Но, разумеется, мы не можем согласиться с тем, что кто-то третий решает, где нам быть. У нас есть хозяйственные отношения с Россией, которая не является нашим главным экономическим партнером, входит в первую десятку. У нас было и еще есть достаточно много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику показали себя неэффективными", — приводит слова главы внешнеполитического ведомства RTCG.

В минувший понедельник глава МИД Черногории заявил, что его страна не видит в России "пример демократической системы", и что Москва пытается "препятствовать и ослаблять НАТО и разделять ЕС", в том числе — на Балканах.