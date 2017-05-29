Латвия вышла на первое место в мире по росту ВВП 1 29.05.2017, 8:48

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По сравнительным показателям на душу населения соседка Беларуси обогнала все передовые страны.

В Латвии самый высокий показатель роста ВВП на душу населения с 1993 года у в сравнении с любой передовой страной мира.

Об этом завил редактор по экономике Financial Times Крис Джайлс в дискуссии в социальной сети Twitter, пишет thinktanks.by.

График, доказывающий данные экономического редактора FT, приводит издание baltic-course.com.

Стоит отметить, что приведенный рост ВВП на душу населения не учитывает демографическую ситуацию в Латвии, где смертность превалирует над рождением и объем эмиграции из страны с момента вступления Латвии в ЕС составил по разным данным от 300 до 400 тыс. человек.