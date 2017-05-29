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В Нью-Йорке прошла акция в поддержку белорусских патриотов

  • 29.05.2017, 8:56
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Белорусы Северной Америки потребовали освободить фигурантов «дела Белого легиона».

28 мая около Генерального консульства Беларуси в Нью-Йорке Бруклинским отделом «Беларуска-амерыканскага задзіночаньня» (БАЗА) был организован митинг солидарности с белорусскими политзаключенными, сообщает сайт belaruspartisan.org.

С речью выступил Зенон Позняк. Он заявил, что недавно заведенные дела против участников клуба «Патриот» и организации «Белый легион» являются сфабрикованными с целью угодить Москве и изолировать наиболее сознательных и способных к сопротивлению граждан Беларуси.


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