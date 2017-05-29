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Тиллерсон договорился с Японией усилить давление на КНДР

  • 29.05.2017, 9:56
Фото: EPA

Реакция последовала сразу же после утреннего запуска новой ракеты со с тороны Северной Кореи.

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в понедельник по телефону очередной ракетный запуск КНДР, передает ТАСС.

Отмечается, что стороны договорились усилить давление на КНДР. Главы внешнеполитических ведомств также договорились требовать от Китая играть большую роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны намерено усилить давление на КНДР путем, в частности, принятия новых санкций.

"Мы станем усиливать в сотрудничестве с США и Южной Кореей давление на Северную Корею путем новых санкций и взаимодействия на уровне ООН", - сказал он.

Японский премьер не уточнил, какие санкции он имеет в виду.

Токио ранее фактически запретил торговлю с КНДР, прервал с ней все виды прямого транспортного сообщения, ввел жесткие визовые ограничения, не разрешает заходы в свои порты судам, которые ранее посещали гавани на севере Кореи.

Как сообщило в понедельник министерство обороны Японии, КНДР 29 мая запустила ракету малой дальности серии Scud. Она пролетела примерно 450 км и упала в пределах японской исключительной экономической зоны. Токио по дипломатическим каналам заявил Пхеньяну протест, назвав ракетный запуск прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН.


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