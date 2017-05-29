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Белорусские волейболисты одолели датчан в квалификации к ЧМ

  • 29.05.2017, 10:43

В следующем раунде соперниками Беларуси будут команды Германии, Словакии, Бельгии, Эстонии и Испании.

Мужская сборная Беларуси по волейболу обыграла команду Дании в заключительном матче 2-го квалификационного раунда ЧМ-2018 — 3:1, сообщает pressball.by.

По итогам встреч в группе «Е» национальная команда Сербии обеспечила себе прямую путевку в финальную часть чемпионата мира, белорусы примут участие в 3-м раунде квалификации.

Следующий раунд отбора будет представлять собой розыгрыш с участием шести сборных, победитель которого также отправится на мундиаль: в соперниках у Беларуси — команды Германии, Словакии, Бельгии, Эстонии и Испании.

Беларусь — Дания — 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:23)

Группа «Е»: Сербия — 15 очков (5 игр), БЕЛАРУСЬ — 11 (5), Швейцария — 9 (5), Дания — 5 (5), Хорватия — 4 (5), Норвегия — 1 (5).


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