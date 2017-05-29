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Украина передала НАТО информацию о связях России с «Исламским государством»

  • 29.05.2017, 10:54

Документ содержит факты о координации действий между Кремлем и экстремистскими движениями на Ближнем Востоке.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО передала вице-президенту организации аналитический доклад о связях РФ с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии, в частности, с ИГИЛ, Талибаном, ХАМАС, Хезболлой.

«Документ содержит факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, Талибан, ХАМАС, Хезболла и т. п.», - сообщила в Facebook глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН в Гааге отказал Украине в наложении временных мер на РФ в части иска о финансировании Россией терроризма. Суд также отказал в части иска о расовой дискриминации на условиях Украины. Однако суд частично удовлетворил иск, постановив применить временные меры к РФ за дискриминацию крымскотатарского народа, обязал дать доступ к обучению на украинском языке и возобновлению работы Меджлиса. Кроме того, суд обязал Украину и Россию выполнять минские соглашения в полном объеме.


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