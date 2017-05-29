Леонид Кучук — один из кандидатов на пост главного тренера московского «Локомотива» 29.05.2017, 15:37

Леонид Кучук

Белорусский специалист сейчас возглавляет украинскую «Сталь».

По информации sport-express.ru, "Локомотив" рассматривает в качестве приоритетных кандидатов на пост главного тренера немца Хайко Фогеля и белоруса Леонида Кучука, пишет pressball.by.

Решение о том, кто возглавит команду, с большой долей вероятности будет принято 5 июня на заседании совета директоров клуба. По окончании сезона контракт с главным тренером команды Юрием Семиным истек, сам специалист говорил в интервью, что договор продлен, но клуб этого не подтверждал.

41-летний Фогель известен по работе в "Базеле", с которым трижды выиграл чемпионат Швейцарии и дважды — Кубок страны. До конца текущего сезона работал тренером молодежного состава мюнхенской "Баварии".

57-летний Леонид Кучук уже работал в "Локо" на посту главного тренера. В сезоне-2013/14 команда под его руководством до последнего тура претендовала на чемпионство, однако в итоге заняла третье место. В начале следующего сезона Кучук был уволен со своего поста, затем долго судился с клубом. Впоследствии Кучук работал главным тренером "Кубани", сейчас возглавляет украинскую "Сталь".