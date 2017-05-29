Покупать валюту в Беларуси можно будет без паспорта 1 29.05.2017, 18:11

В Беларуси отменяется требование регистрации банками паспортных данных физических лиц, приобретающих иностранную валюту.

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 29 мая, сообщает пресс-служба правителя.

Национальному банку поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим документом и принять иные меры по его реализации.

Указ разработан в целях либерализации валютного режима и упрощения порядка проведения валютно-обменных операций. Он вступает в силу после официального опубликования.