Белорусы просят запретить курение на балконах 30 29.05.2017, 18:54

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Многие белорусы уже высказались по поводу готовящегося антитабачного документа.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. Тема для Беларуси актуальная: в стране курит каждый третий! Сейчас в Беларуси подготовлен проект декрета «О госрегулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения». Он вынесен на общественное обсуждение, поучаствовать в котором можно до 12 июня. После обсуждения проект доработают и его внесут на рассмотрение президента, пишет kp.by.

Многие белорусы уже высказались по поводу антитабачного документа. Некоторые предложения впечатлили медиков:

- Интересно, что люди требуют еще более жесткого подхода к проблеме курения. Они просят установить полный запрет на курение в кафе и ресторанах, ссылаясь на то, что в других странах он уже есть. Также люди просят установить запрет на курение на личных балконах. Этот вопрос в юридическом плане сложен, потому что он касается частной собственности, - говорит заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмила Наройчик. - Решением может стать договор между жильцами дома о том, что подъезд будет некурящим.

Также много вопросов возникает с приравниванием электронных сигарет к обычным. Часть людей не согласна с теми же запретами, что и на табак, потому что вред от них не доказан. Медики же говорят, что в разных странах уже провели ряд исследований, которые показали, что электронные сигареты тоже наносят огромный вред здоровью.

Подробности

Свои предложения можно оставить, заполнив специальную форму на сайте pravo.by в разделе «Новости», во вкладке «Общественное обсуждение декрета «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения».

На правовом форуме forumpravo.by для обсуждения проекта создана специальная тема.

Только цифры

Из всех регионов ВОЗ самая высокая распространенность курения - в европейском (28% среди взрослых). В Беларуси показатель еще выше - почти 30%.

В бедных семьях расходы на табачные изделия часто составляют больше 10%. Значит, меньше средств остается на еду, образование, здоровье.