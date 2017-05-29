Milavitsa перестала быть популярной франшизой в России 29.05.2017, 19:24

Белорусский бренд покинул топ-100 успешных франшиз в РФ.

Единственный белорусский бренд Milavitsa, представленный на протяжении последних пяти лет в престижном рейтинге самых успешных франшиз в России, похоже, утратил свою прежнюю популярность у российского бизнеса.

В новом топ-100 он отсутствует, пишет «Завтра твоей страны».

В течение 2012-2016 годов Milavitsa занимала достаточно высокие места в топ-100 самых выгодных и популярных франчайзинговых предложений, который составляет авторитетный ресурс Beboss.

Ежегодно с 2012 года Beboss проводит анкетирование франчайзоров и независимых экспертов. Они оценивают предложения более чем по 30 критериям, в том числе: возрасту компании, объему инвестиций, динамике роста сети за последние три года, количеству повторных открытий существующими партнерами, количеству закрытых предприятий, общему количеству открытых предприятий, географической распространенности, среднему времени окупаемости.

В результате определяются 100 наиболее активно развивающихся в России франшиз, которые являются максимально привлекательными с инвестиционной точки зрения.

В 2012 году Milavitsa занимала в рейтинге 11-е место, в 2013 году была 14-й, в 2014 – 18-й, в 2015 – 4-й. В рейтинге за 2016 год белорусский бренд в первой сотне успешных франшиз России занял 41-ю позицию.

Согласно данным холдинга SilvanoFashionGroup, в состав которого входит фабрика «Милавица», в 2013 году в России работало 384 франчайзинговых магазина под этим брендом, в 2014 их было 369, в 2015 – 387, в 2016 – 379, в первом квартале 2017 года – 371.

С 2015 года SilvanoFashionGroup также развивает на российском рынке собственную сеть магазинов под брендом Milavitsa. В 2015 году были открыты первые 5 торговых точек, в 2016 году работало 27 магазинов, в первом квартале этого года — 30.

Что касается лидера 2017 года, то им стал бренд продуктовых магазинов «Пятерочка». Он сместил с первой позиции сеть магазинов фиксированных цен FixPrice, которая теперь занимает десятое место.

В первую десятку самых успешных франшиз в России в этом году вошли также кафе и рестораны «33 Пингвина», магазины товаров для дома «Аскона», диагностические центры «Инвитро», «Лаборатория Гемотест» и «Хеликс», «Додо пицца», детская франшиза «Чемпионика». Восьмое место заняла франшиза эконом-кафе «Крошка-картошка», которое в ближайшее время откроется и в Минске в торговом центре Galileo.