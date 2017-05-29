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«Батюшке со свастикой» предъявлено обвинение

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  • 29.05.2017, 21:41

Константину Бурыкину грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили nn.by в Следственном комитете, Константину Бурыкину, известному как «батюшка со свастикой» предъявлено обвинение по второй части статьи 295 Уголовного кодекса Беларуси — «незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление или ношение огнестрельного оружия», а также по третьей части той же статьи: «действия, предусмотренные второй частью статьи, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору».

Максимальная ответственность — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Константина Бурыкина задержали в конце ноября 2016 года, тогда он еще де-факто возглавлял Федерацию пауэрлифтинга Беларуси и был батюшкой в православном приходе деревни Гатово под Минском.


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