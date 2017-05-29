Макрон: В случае эскалации в Донбассе мы усилим санкции против РФ

Макрон: В случае эскалации в Донбассе мы усилим санкции против РФ1
- 29.05.2017, 22:07
Президент Франции охарактеризовал роль России в конфликте в Донбассе как «вторжение».
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Франция может усилить санкции против России.
Об этом Макрон сказал на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Версале, сообщает liga.net cо ссылкой на Bloomberg.
Президент Франции охарактеризовал роль России в конфликте в Донбассе как «вторжение».
Также на пресс-конференции Макрон заявил о намерении провести новый раунд переговоров в нормандском формате.