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Макрон: В случае эскалации в Донбассе мы усилим санкции против РФ

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  • 29.05.2017, 22:07
Эмманюэль Макрон
Фото: WPROST.pl

Президент Франции охарактеризовал роль России в конфликте в Донбассе как «вторжение».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Франция может усилить санкции против России.

Об этом Макрон сказал на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Версале, сообщает liga.net cо ссылкой на Bloomberg.

Президент Франции охарактеризовал роль России в конфликте в Донбассе как «вторжение».

Также на пресс-конференции Макрон заявил о намерении провести новый раунд переговоров в нормандском формате.


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