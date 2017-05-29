Макрон: В случае эскалации в Донбассе мы усилим санкции против РФ 1 29.05.2017, 22:07

Эмманюэль Макрон

Фото: WPROST.pl

Президент Франции охарактеризовал роль России в конфликте в Донбассе как «вторжение».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Франция может усилить санкции против России.

Об этом Макрон сказал на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Версале, сообщает liga.net cо ссылкой на Bloomberg.

Президент Франции охарактеризовал роль России в конфликте в Донбассе как «вторжение».

Также на пресс-конференции Макрон заявил о намерении провести новый раунд переговоров в нормандском формате.