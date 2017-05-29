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Михаил Грабовский: Поставил себе цель - еще сыграть

  • 29.05.2017, 22:02
Михаил Грабовский
Фото: Getty Images

Единственный белорус в НХЛ заявил, что готов играть даже в КХЛ или чемпионате Беларуси.

Белорусский нападающий «Айлендерс» Михаил Грабовский в эфире «Беларусь 5» рассказал, какую цель он поставил перед собой, передает «Прессбол».

- Результаты обследования те же. Надежда выступить в следующем сезоне. Врачи поддерживают мое стремление. Но они не знают до конца, что со мной происходит.

Поставил себе цель — сыграть еще. Где бы то ни было. В НХЛ, КХЛ, чемпионате Беларуси. Хочу выйти на лед и порадовать зрителей.


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