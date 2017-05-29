В Барановичах начинается набор в белорусскоязычный класс 29.05.2017, 22:35

В новом учебном году в одной из школ города может открыться белорусскоязычный 1-й класс.

Появится ли он вообще и на базе какого из учреждений образования разместится, зависит от количества желающих учиться на родном языке, пишет Intex-press.

Сегодня в Барановичах есть единственный белорусскоязычный класс — в гимназии №4. Он был создан по инициативе родителей и сначала существовал в средней школе №14.

В этом году отдел образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома решил набрать первоклассников в белорусскоязычный класс, открытие которого планируется в школе №13.

— Знаю из своего опыта, что белорусскоязычные классы — немногочисленные. Поэтому создавать их в переполненных школах будет нерационально. Тем более что в нашем городе есть учреждения образования, где количество учеников позволяет открыть такой класс, — объясняет Сергей Пузиков, начальник отдела образования, спорта и туризма Барановичского горисполкома.

Однако родители, которые хотят, чтобы их дети учились на родном языке, считают, что белорусскоязычный класс должен появиться в престижном учебном заведении — в одной из барановичских гимназий. И желательно, чтобы заведение располагалось в центре города, куда могут добраться ученики из разных микрорайонов.

Сергей Пузиков отмечает, что создать белорусскоязычный класс возможно и в гимназии. Но для этого нужно собрать полный класс — 26 учеников. Для создания белорусскоязычного класса на базе, например, школы №13, достаточно 5-7 желающих.

Жительница города Виктория Ермоленко — одна из тех, кто хочет, чтобы ее дочь училась в белорусскоязычном классе.

— Я сама пользуюсь двумя языками — русским и белорусским. И, на мой взгляд, владение не только русским, но и белорусским языком очень полезно. К тому же белорусский язык позволяет постичь ментальные моменты нашей культуры, — объясняет Виктория.

Дочь Виктории сейчас ходит в русскоязычную группу садика, но раз в неделю у них проводят белорусскоязычный день. Девочка уже читает по-белорусски, а если чего-то не понимает, спрашивает у матери.

— Я не думаю, что у дочери будут проблемы в общении со сверстниками из-за белорусскоязычного обучения. Наоборот, это преимущество, потому что ребенок будет одинаково хорошо знать русский и белорусский языки, — считает Виктория.

Все, кто желает, чтобы его первоклассник учился по-белорусски, с 2 июня по 28 августа могут написать заявление во время подачи документов в учебное заведение.

Однако представители Барановичской организации «Таварыства беларускай мовы», которые выступали инициаторами создания белорусскоязычного класса в нашем городе, предлагают создать родительский комитет. Такой комитет, как считает Татьяна Малащенко, председатель комиссии по использованию белорусского языка и образования Барановичской городской организации «Таварыства беларускай мовы», позволит объединить родителей и коллективно выразить свои интересы.

Желающих просят позвонить по номерам: 41-65-65, 8 (029) 723-53-60 до 1 июня.

Семь плюсов обучения по-белорусски:

1. Качественный присмотр за детьми: повышенное внимание к небольшой группе детей будет способствовать лучшему воспитанию и развитию.

2. Позволяет свободно владеть русским и белорусским языками.

3. Развивает способность к изучению иностранных языков.

4. Создает среду сверстников, которые пользуются белорусским языком. А это способствует воспитанию современного белоруса, способного конкурировать в многонациональном и многоязычном мире.

5. Выделяет ребенка среди других.

6. Развивает коммуникабельность: попеременное пребывание в различных языковых кругах снимает барьеры в контактах с разными людьми.

7. Создает лучшие условия для конкуренции за рабочее место: все чаще требуются люди со знанием двух государственных языков.