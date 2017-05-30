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«Такие люди видят фальшь белорусской власти»

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  • 30.05.2017, 8:38

Ксендз Славомир Ласковский покидает Беларусь.

Гомельский настоятель Славомир Ласковский покидает Беларусь после 28 лет служения. Он успел сделать много в духовной жизни как Гомеля, так и всей страны, говорится в репортаже телеканала «Белсат».

Ксендз приехал в Гомель в 89-м году. Здесь не было ни прихода, ни католической святыни. А уже сегодня приходская община насчитывает около тысячи постоянных прихожан. Именно ксендз Ласковский добился передачи верующим мастерской художников – бывшей часовни – чтобы возник костел. Возродились и другие католические приходы Гомельщины. Также большое внимание уделяется милосердию – благодаря сестрам ордена Матери Терезы и Бенедиктинкам Самаритянкам возникли «Детская деревня» для инвалидов, благотворительная миссия «Каритас Милосердие», группы анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов. И это только часть сделанного.

Александр Лукашенко в гражданстве Ласковскому отказал. Правозащитник Алесь Евсеенко из Гомеля считает, что такие люди, образованные и энергичные, представляют опасность для белорусской власти:

«Такие люди видят фальшь. А фальши в нашей жизни довольно много, поэтому это для нашей власти неприемлемо».

По мнению Евсеенко, католические верующие в Гомеле чувствуют себя сейчас словно осиротевшими.

«Ксендз Славомир приехал на пустое место – не было ни костела, ничего. Но он отстроил, искал средства, ездил по всему миру – искал, кто может помочь. Он был народник – шел в народ и находил контакт с разными людьми», – говорит Евсеенко.


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