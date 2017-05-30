закрыть
30 мая 2017, вторник, 9:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Британия готова прекратить переговоры с ЕС по «брексит»

  • 30.05.2017, 8:47
Тереза Мэй
Фото: AP

Премьер-министр Тереза Мэй заняла жесткую позицию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что готова покинуть переговоры по «брекзит» с ЕС, если предлагаемые условия не будут достаточно хорошими.

«Мы будем договориться о правильной сделке, но я заявила, что отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. Мы должны быть готовы покинуть переговоры», - заявила она во время интервью на Sky News (перевод – «Голос Америки»).

В тоже время, лидер оппозиционной Лейбористкой партии Джереми Корбин заявил, что он бы добился соглашения с Евросоюзом по «брексит». На вопрос, будет ли он рассматривать сценарий, в котором Британия не смогла договориться с остальными членами ЕС, политики заявил: «Сделка будет». «Мы добьемся, чтобы сделка была заключена», - добавил он в интервью Sky News в понедельник.

На следующей неделе – 8 июня - в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе