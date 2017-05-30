Британия готова прекратить переговоры с ЕС по «брексит» 30.05.2017, 8:47

Тереза Мэй

Фото: AP

Премьер-министр Тереза Мэй заняла жесткую позицию.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в понедельник, что готова покинуть переговоры по «брекзит» с ЕС, если предлагаемые условия не будут достаточно хорошими.

«Мы будем договориться о правильной сделке, но я заявила, что отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка. Мы должны быть готовы покинуть переговоры», - заявила она во время интервью на Sky News (перевод – «Голос Америки»).

В тоже время, лидер оппозиционной Лейбористкой партии Джереми Корбин заявил, что он бы добился соглашения с Евросоюзом по «брексит». На вопрос, будет ли он рассматривать сценарий, в котором Британия не смогла договориться с остальными членами ЕС, политики заявил: «Сделка будет». «Мы добьемся, чтобы сделка была заключена», - добавил он в интервью Sky News в понедельник.

На следующей неделе – 8 июня - в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы.