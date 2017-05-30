В Баварии 9000 евро высыпались прямо на шоссе 30.05.2017, 8:59

Бизнесмен, проезжавший по автомагистрали на мотоцикле, уронил пластиковый пакет с дневной выручкой.

Полиция немецкого города Ингольштадт (Бавария) временно закрыла участок шоссе, чтобы собрать рассыпанные по нему деньги. Об этом сообщает Associated Press (перевод – lenta.ru).

Инцидент произошел вечером 27 мая. Бизнесмен, проезжавший по автомагистрали на мотоцикле, уронил пластиковый пакет с дневной выручкой. Около 9000 евро мелкими купюрами оказались рассыпаны по дороге.

Мужчина бросился собирать деньги, а очевидцы происшествия вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка остановили движение и стали помогать бизнесмену. В итоге им не удалось найти примерно 1500 евро, которые унес ветер.