Когда с серым веществом действительно проблемы 6 30.05.2017, 9:16

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Белорусские цементные заводы предлагают «спасать» поощрением неэффективности и борьбой с конкуренцией.

На днях правительственная газета «Рэспубліка» опубликовала статью под заголовком «Проблемы с серым веществом», в которой пытается объяснить, почему цементные заводы, несмотря на колоссальные финансовые вливания и дотации, остаются одними из самых убыточных предприятий в нашей стране. Всему виной падение спроса на цемент, высокая закредитованность предприятий, а также рост цен на энергоресурсы, сделавший нашу продукцию неконкурентоспособной, пишет издание. Также официальная газета Совмина предлагает пути выхода из сложившейся ситуации, которые не оставляют сомнений – с серым веществом в Беларуси действительно проблемы, пишет сайт belaruspartisan.org.

Напомним, еще в середине 2000-х белорусские цементные заводы были прибыльными предприятиями и считались лакомыми кусками для иностранных инвесторов.

Так, в разные годы их хотели приобрести французский концерн Lafarge, ирландский CRH, немецкий HeidelbergCement и российский «Евроцемент». Но всем им белорусские власти отказали, решив, что прибыльную цементную отрасль лучше оставить в государственной собственности. Тем более, что спрос на цемент тогда неуклонно рос, как в самой Беларуси (2005-2008 г.г. были самыми «жирными» в современной истории Беларуси, что вызвало настоящий строительный бум), так и в России, куда в основном экспортировался дешевый белорусский цемент. Поэтому власти решили увеличить мощности, модернизировав заводы, но так как иностранным инвесторам был дан от ворот поворот, модернизацию решили проводить за счет китайских кредитов.

При этом средств на модернизацию белорусские власти не жалели – всего за период с 2008 по 2013 годы, на увеличение мощностей трех белорусских цементных заводов было потрачено около 1,2 млрд евро. Однако, эти кредиты были «связанными» и Беларусь обязана была за них покупать оборудование только китайских производителей, что обернулось для отечественных производителей цемента роковыми последствиями.

«Мы очень намучились с этими китайцами. Они просто привезли не то оборудование, что было нужно нам, а то, которое они хотели продать. Часть – ржавое, было видно, что оно долго где-то хранилось. Другая часть – просто не подходила под наши технические нормативы. То есть китайцы просто сбрасывали нам свой неликвид. А в министерстве кто разбираться будет? Вам деньги дали, поставку оборудования обеспечили – давайте, модернизируйте!» – рассказывал БДГ замдиректора одного из белорусских цементных заводов.

Таким образом, предприятия оказались по уши в долгах и с устаревшим, очень энергозатратным оборудованием.

Ситуацию усугубило еще и то, что с середины нулевых годов Россия стала ежегодно повышать цену на газ для Беларуси, а энергоносители составляют свыше 60%, в себестоимости белорусского цемента, что привело к падению конкурентоспособности нашей продукции на российском и европейском рынках.

«Проблема в том, что производство цемента – крайне энергоемкое. Здесь выигрывает тот, кто сможет минимизировать именно энергетические издержки. И поляки, и россияне свои производства модернизировали европейским линиями, мы – китайскими», – рассказывал замдиректора цементного завода. – «В итоге у россиян себестоимость производства ниже из-за дешевого природного газа. У поляков – потому что они обеспечивают цементное производство энергией за счет твердых бытовых отходов и биотоплива (немецкие технологии). А у нас – покупаемый на рынке газ».

Как видим, указанные выше проблемы появились не сами собой – это закономерный результат проводимой властями политики. Именно на ней лежит ответственность за проведение провальной модернизации, в результате которой на заводы было поставлено устаревшее китайское оборудование, а выпускаемая продукция стала дорогой и неконкурентоспособной. Именно они расширили производство, не заботясь о спросе, и загнали предприятия в долги, не думая о том, как они будут их возвращать.

В результате цементные заводы стали одними из самых убыточных белорусских предприятий.

Так, по итогам 2015 года убытки «Кричевцементношифер» составили 488 млрд, «Белорусского цементного завода» – 330 млрд, «Красносельскстройматериалов» – 249 млрд неденоминированных рублей (в общей сложности около 55 млн долларов). Данные об убытках за 2016 год пока не опубликованы, но судя по результатам первого полугодия, они будут еще выше. И, конечно, вновь лягут на плечи налогоплательщиков.

Казалось бы, в такой ситуации, просто не остается другого выхода, как признать, что государство не справляется с управлением цементными заводами и доверить его частным инвесторам. Но вместо этого правительственная газета рассказывает о «новаторских» решениях ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричевцементношифер», где газ на новых линиях используют только для разогрева оборудования. Основную же энергетику сначала перевели на уголь, а затем и на торф и брикеты, чем немного снизили себестоимость, но не настолько, чтобы вылезти из убытков, признает «Рэспубліка».

О продаже же цементных заводов в официальном рупоре Совмина даже не помышляют. Наоборот, призывают уничтожить даже те ростки конкуренции, которые сегодня между ними имеют место быть и объединить заводы в единого цементного монополиста. Дело в том, что в прошлом году «Красносельскстройматериалы», в связи со строительством БелАЭС, целых 2 месяца работал на полную мощность и даже был вынужден ненадолго включить старый конвейер, производящий цемент дороже, чем это мог бы сделать, например, «Белорусский цементный завод». И хоть «Красносельскстройматериалам» за счет этого удалось сократить свои убытки, это не помешало газете сделать вывод, что «при избытке мощностей и падающем спросе конкуренция приводит только к демпингу или работе предприятий на минимальной марже и гробит всех участников рынка».

Не до конца понятно, кто такими публикациями подготавливает почву для принятия решения об объединении цементных заводов в монополию, но очевидно, что пока такие мнения преобладают – в Беларуси большие проблемы с серым веществом и предприятиям из убытков еще долго не вылезти.