Герою протестов в Пинске собрали $500 народной помощи 1 30.05.2017, 9:25

5,107

Фото: svaboda.org

Житель Пинска Николай Кричко вышел на костылях на «марш нетунеядцев».

Инвалиду- «нетунеядцу» из Пинска Николаю Кричко хватает денег на качественный протез.

Житель Пинска Николай Кричко вышел на костылях 11 марта на «марш нетунеядцев». Он не имеет ноги, ходит на костылях, так как на качественный импортный протез нет денег. Но несмотря на это, пенсионер вышел на площадь, чтобы выразить свое несогласие с ситуацией в стране.

Этот поступок поразил гомельского правозащитника Леонида Судаленко, который призвал белорусов помочь инвалиду приобрести протез.

Пока на призыв правозащитники откликнулись около 50 человек, сообщает «Радыё Свабода».

Николай Константинович говорит, что буквально несколько дней назад наведывался в банк, где ему сообщили, что на счет поступило чуть более тысячи рублей:

«Что же тут скажешь, не хватает денег. 6140 рублей и 20 копеек стоит качественный импортный протез. Пока собранной суммы далеко не хватает. Но сейчас лето, меньше расходов на квартиру. Поэтому экономлю, откладываю сам какие-то деньги. Думаю, что со временем необходимая сумма насобирается». Николай Трофимович благодарит всех, кто перечислил деньги на его счет.

Реквизиты, по которым можно пожертвовать деньги Николаю Кричко:

ОАО «АСБ Беларусбанк», отделение № 121/134 в Пинске, р / с 000092 (благотворительный счет), получатель - Кричко Николай Трофимович.