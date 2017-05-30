«Океан Ельзи» заставили ресторан бесплатно кормить АТОшников и пенсионеров 30.05.2017, 10:33

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Таким образом рок-звезды «наказали» ресторан за использование их имени в рекламе.

Администрация заведения «сразу и с радостью» согласилась на предложение Вакарчука и компании Участники группы «Океан Ельзи» заставили руководство одного из ресторанов в Каменце-Подольском целый день бесплатно кормить пенсионеров и участников АТО из-за незаконного использования имени коллектива в рекламе заведения. Об этом говорится на официальной Facebook-странице группы, пишет rbc.ua.

«26 мая в Каменце-Подольском был концерт (кстати, спасибо за прекрасный вечер!) По дороге на стадион увидели этот рекламный борд... Мы были очень удивлены таким дерзким использованием нашего имени в рекламе без разрешения. Потому что, честно говоря, даже в нашей стране, где вопросы выполнения закона никогда не стояли, к сожалению, на первом месте, с таким нечасто сталкивались», - говорится в сообщении.

Отмечается, что юристы группы настаивали на том, чтобы «дать ход делу», но Святослав Вакарчук и компания решили, прямо на концерте, посоветовавшись со зрителями, жителями города, разрешить использование этому заведению имени группы на этой конкретной рекламе при условии, что они будут целый день кормить бесплатно пенсионеров и участников АТО.