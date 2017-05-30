Ученые: Человеческий мозг способен предсказывать будущее 8 30.05.2017, 11:01

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К такому выводу после нескольких исследований пришли эксперты из Нидерландов.

В ряде случаев человеческий мозг способен самостоятельно заполнять проблемы в восприятии. Это позволяет ему получить полнейшее представление о том, что только произойдет в будущем, пишет orthodox.od.ua.

Ученые из Нидерландов пришли к выводу, что такое умение возникло в процессе эволюции и является подобием компенсации плохого зрения.

Во время исследований были собраны 29 испытуемых. Каждый из них прошел процедуру МРТ, во время которой на экране для пациентов демонстрировалась белая точка, за которой нужно было следить. Специалисты в это время занимались наблюдением за мозговой деятельностью подопытных. Все добровольцы смогли предугадывать движение этой точки наперед и на это у них затрачивалось всего 13 миллисекунд.

Кроме этого эксперты сделали предположение, что данная способность мозга появилась в качестве способа экономии энергии. Это умение позволяет понизить нагрузку для глаз и затрачивать гораздо меньше усилий для обработки визуальной информации, поступающей постоянно.