Михаил Грабовский: ФХБ могла бы как-то лучше относиться к натурализованным канадцам 3 30.05.2017, 11:16

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Михаил Грабовский

Фото: Getty Images

Белорусский хоккеист рассказал о конфликте Джеффа Платта и ФХБ.

Белорусский нападающий Михаил Грабовский в эфире "Беларусь 5" высказал мнение, что ФХБ неправильно относится к натурализованным канадским хоккеистам, пишет pressball.by.

- Федерация могла бы как-то лучше относиться к натурализованным канадцам. Есть такой хоккеист — Платт. Для меня он был лучшим два года назад. А ему не дали приз просто потому, что он канадец, а не белорус. Если мы даем ему паспорт, то он автоматически становится белорусом. И отношение к нему должно быть такое же, как к другим белорусам. По моей информации, Платту не слишком нравится, потому что к нему нет никакого отношения со стороны федерации. А он игрок КХЛ, и к нему должно быть уважение, - рассказал Михаил Грабовский.