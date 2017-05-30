Фигуранту «дела патриотов» Виктору Морозу продлили арест 30.05.2017, 11:19

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16 патриотов продолжают находиться за решеткой.

Виктор Мороз в письме благодарит за теплые слова и поддержку, передает «Радые Свабода». И немного грустит, что лето, судя по всему, придется провести не с женой, сыном и родителями, а в камере изолятора:

«Остается надеяться, что дышать я буду уже морозным воздухом, так как срок моего заключения продлили до конца сентября, - пишет фигурант дела «Белого легиона». - Также, как и другим парням. Следите за развитием событий, будет интересно, это я вам обещаю. Жыве Беларусь!».

От адвоката Виктора Мороза известно, что его подзащитный обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: 293, ч. 3 («подготовка массовых беспорядков»), 287 («создание незаконного вооруженного формирования»).

Дело «Белого легиона», которое в независимых СМИ получило название «дело патриотов», началось перед Днем Воли после публичного заявления Александра Лукашенко - мол, задержали «боевиков», которые тренировались в лесах под Бобруйском и в других местах.

Всего было арестовано 35 человек, на данный момент в изоляторах КГБ и МВД содержатся 16 фигурантов дела. Некоторым предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков, а бывшим активистам «Белого легиона» добавили еще и статью о создании незаконного вооруженного формирования.

Официальных заявлений о «деле патриотов» следственные органы не делали с момента ареста подозреваемых. Тем временем правозащитники обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить информацию о пытках задержанных, из которых якобы силой выбивают нужные показания.