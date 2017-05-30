Трамп задал тон для «Большой семерки» 1 Андрей Бузаров

30.05.2017, 11:35

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Дональд Трамп

Главная тема G7 - борьба с терроризмом, но Украина также есть в повестке дня.

После саммита G7 стало понятно, что тема Украины не являлась на нем одной из основных. Вектор обсуждения задал президент США Дональд Трамп, когда начал говорить о борьбе с терроризмом. То есть, главной темой для участников саммита является Ближний Восток и ситуация с Сирией. И она действительно главная и актуальная не только для США, но и для Франции, Великобритании, других стран, которые сейчас на себе испытывают проблемы мирового терроризма. Поэтому все участники G7 прямо или косвенно заинтересованы в этой борьбе.

Но несмотря на то, что тема Украины не была главной, о ней вспомнили и упомянули в итоговом коммунике. Впрочем, если его проанализировать и внимательно посмотреть, то тон довольно аккуратный. Если не смотреть на то, что со стороны G7 была оказана поддержка в виде материальной целостности, непризнания аннексии Крыма, осуждения агрессии на Востоке Украины, конструктивных шагов предложено не было. Разве что за исключением случая возобновления работы нормандской четверки.

Следовательно, ввиду того, что были какие-то разговоры об Украине и того, что Макрон встречается с Путиным, а также из-за неизбежности встречи Трампа и Путина в июле на саммите G20, скорее всего будет перезагрузка работы нормандской четверки. Но произойдет это не раньше конца года. Летом встреча маловероятна, поскольку ряд вопросов еще не согласован.

Будет ли эффективность работы высокой или нет, сказать сложно. Но импульс встречи будет такой, как и на саммите большой семерки, когда между Меркель, Трампом и Макроном вопрос Украины все-таки обсуждался.

Андрей Бузаров, korrespondent.net