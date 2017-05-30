Леонид Кулаков продолжает борьбу за свои права 1 30.05.2017, 12:02

Леонид Кулаков

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» обратился в Комитет по правам человека ООН.

Юристы Белорусского документационного центра подготовили от имени активиста гражданской кампании «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова индивидуальное сообщение в Комитет по правам человека ООН, пишет bydc.info.

В жалобе Леонид Кулаков заявил о нарушении Республикой Беларусь в отношении него статей 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и указал, что в Беларуси гражданские активисты регулярно подвергаются задержаниям, штрафам и административным арестам за участие в мирных, но несанкционированных собраниях. В нарушение пункта 1 статьи 2 Пакта государство - участник не принимает мер, необходимых для осуществления права граждан на мирные собрания и права на свободу выражения мнений.

Он не запрашивал у компетентных органов разрешения на организацию массовых мероприятий, как это требуется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», поскольку организация таких мероприятий не входила в его намерения. Кроме того, в Законе «О массовых мероприятиях» в Республике Беларусь отсутствует определение термина «массовое мероприятие», в связи с чем власти неправильно квалифицировали проводившиеся с участием Л. Кулакова мероприятия в качестве массовых. В этой части закон неоднозначен и недостаточно ясен, что, следовательно, порождает судебные ошибки. Считает, что 3-4 стоящих рядом людей с плакатами нельзя рассматривать в качестве массового уличного мероприятия. В Законе «О массовых мероприятиях» не уточняется какой-либо количественный порог, который мог бы помочь гражданам, милиции или судам определить, носит ли «массовый» характер то или иное мероприятие.

В индивидуальном сообщении указывается, что наложенные на Л. Кулакова ограничения в виде прекращения пикетов и мирных акций с последующим привлечением к административной ответственности и наложению штрафов не были необходимы в интересах национальной безопасности или общественного спокойствия, общественного порядка, охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц, что свидетельствует о нарушении его прав по статье 21 Пакта.

Кроме того, Л. Кулаков указывает в жалобе о том, что прекращение властями проведения мирных собраний с последующим привлечением его к административной ответственности, лишило его права на свободу выражения мнений. Он вполне намеренно избрал этот путь выражения своего мнения, поскольку такие мирные пикеты и акции не несли угрозу интересам государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Соответственно его действия по участию в мирных акциях с целью выражения своей гражданской позиции подпадают под защиту статьи 19 Пакта.

В заключении в индивидуальном сообщении содержится просьба признать нарушенными со стороны Республики Беларусь права Леонида Кулакова, предусмотренные статьями 21, 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также неисполнение государством своих обязательств в соответствии с п. 1 ст. 2 Пакта, кроме того признать обязанность государства предоставить ему эффективное средство правовой защиты против указанных в жалобе нарушений, включая выплату надлежащей компенсации, включая возмещение скорректированной суммы штрафа и любые юридические издержки, понесенные автором.

Рекомендовать Республике Беларусь пересмотреть законы, нормативные акты и административную практику, касающиеся проведения массовых мероприятий, и привести их в соответствие с международными обязательствами, предусмотренными статьёй 22 Международного Пакта о политических и гражданских правах.