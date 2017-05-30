Последний звонок сегодня прозвенит для 57 тысяч 11-классников по всей стране 1 30.05.2017, 12:05

Уже 9 и 10 июня 11-классников ждут выпускные вечера.

Сегодня во всех школах страны прозвенят последние звонки. Более 57 тысяч парней и девушек, которые в этом году оканчивают 11 классов, совсем скоро начнут сдавать выпускные экзамены, пишет tut.by.

Со школами, гимназиями и лицеями нынешней весной навсегда прощаются 57 256 ребят. В 2016-м их было практически столько же — 57 400.

Больше всего выпускников этой весной на Брестчине — 10 650, совсем немного от области отстает Минск — 9199. А вот Гродненщина, наоборот, рекордсмен с пометкой «меньше» — 6297.

Итоговые изложения, параграфы, контрольные — все это пролетит незаметно, и уже 9 и 10 июня 11-классников ждут выпускные вечера.

Ну а 12 июня — ЦТ. Традиционно первыми писать задания будут те, кто захотел сдавать белорусский язык. 14-го — русский.

В вузы на бюджет на «очку» и «заочку» в этом году планируют набрать 27,1 тысячи абитуриентов. Всего же институты, университеты, академии и вузы пополнит 58 тысяч новых студентов.

— В этом году впервые для ЦТ ввели три резервных дня, поэтому сроки приема документов немного изменятся, — рассказали в Министерстве образования. — Так, в вузы на «бюджет» документы будут принимать с 12 по 17 июля, а с 18 по 24 июля там пройдут вступительные экзамены. А в вузах Министерства культуры они продлятся до 26 июля.

Вступительная кампания закончится 6 августа.

Также напомним, что в дни последних звонков и выпускных в стране ограничивают продажу спиртного и пива.