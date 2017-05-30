Как правительство «замело под ковер» плохие активы госбанков 30.05.2017, 12:17

Цифру официальной задолженности в Беларуси можно смело увеличивать вдвое.

Согласно данным агентства Fitch, доля плохих активов в белорусских банках продолжает нарастать. На 1 мая она составила 14,2% и с начала года увеличилась на 1,4 процентного пункта, пишет zautra.by.

Fitch также полагает, что в некоторых банках доля реструктурированных кредитов составляет 7-8% – эти активы в перспективе также могут стать проблемными, не говоря уже о скрытых проблемных активах, которые не учтены в официальной статистике.

Такая ситуация создает высокие риски для белорусской экономики и при определенном сценарии может привести к кризису банковской системы Беларуси.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб считает, что к опубликованным официальным данным о доле проблемной банковской задолженности следует относиться критически.

– В последнее время наши экономические власти очень креативно заметают эту проблемную задолженность, как говорится, «под ковер», – обращает внимание он.

Например, раньше проблемные активы часто для маскировки переводились на баланс Банка развития, который формально не является банком. Позже их стали переводить на баланс Агентства по управлению активами. А совсем недавно белорусские власти приняли решение о переводе плохих кредитов в сельском хозяйстве на балансы облисполкомов в нескольких областях.

– То есть, эти долги становятся головной болью не для банков, а для местной власти. Такой подход не дает оценить общий объем проблемной задолженности в Беларуси. По самым приблизительным подсчетам официальную цифру можно смело увеличивать вдвое, – подчеркивает Вадим Иосуб.

Эксперт также не видит ничего необычного в том, что проблемные активы белорусских банков продолжают расти, несмотря на наметившийся в 2017 году рост ВВП

– Во всей красе проявляется уникальная белорусская экономическая модель, при которой средства выделялись самой неэффективной части экономики — тем предприятиям, которые хронически генерируют убытки, даже при росте экономики в целом, – отмечает собеседник.

По мнению старшего аналитика «Альпари», нарастающая проблемная задолженность может нанести очередной удар по белорусскому бюджету.

– Большинство директивных кредитов в свое время выдавалось под государственные гарантии. А в этом случае, если заемщик не может погашать кредиты, то за него это делает бюджет. То есть, какие-то иные расходы будут урезаться – и вполне вероятно, что это будут социальные расходы, – предупреждает Вадим Иосуб.