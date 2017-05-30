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Шапиро cтал вторым после Лукашенко

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  • 30.05.2017, 12:29

Диктатор провел ряд кадровых перестановок в НОК.

Cегодня на Олимпийском собрании Лукашенко был переизбран руководителем НОК, пишет nn.by.

Первым вице-президентом НОК избран заслуженный мастер спорта Андрей Асташевич. Вице-президентами НОК стали ректор Белорусского государственного университета физической культуры, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Сергей Репкин, председатель ФХБ Семен Шапиро.

В состав нового исполкома НОК также вошли Дмитрий Басков, Валентин Боровок, Дмитрий Пиневич, Сергей Румас, Иван Тихон, Любовь Черкашина, Юрий Шевцов, Олег Шепель, Антон Юспа.

Участники Олимпийского собрания выбрали в почетные члены Национального олимпийского комитета известных в прошлом спортсменов: трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Медведя, олимпийских чемпионов по метанию диска Эллину Звереву и фехтовальщика Александра Романькова.


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