Из монумента Ленину сделали памятник свекле 30.05.2017, 12:35

В Николаевской области Украины творчески подошли к вопросу декоммунизации.

В Николаевской области на постаменте, где раньше стояла скульптура Ленина, установили 29 мая памятник сахарной свекле, передает lenta.ru.

Под изображением корнеплода сохранилась надпись «Ничто не остановит идею, время которой настало». Это второй памятник этой культуре на Украине, первый располагается в Киеве, в Институте сахарной свеклы Национальной академии наук.

В тот же день в Киеве из головы памятника Ленину, стоявшего на Бессарабской площади украинской столицы, сделали скульптуру паука. Фотографию нового художественного объекта опубликовала в социальной сети журналист Ирина Ромалийская.

Памятники Ленину на Украине демонтируются в рамках исполнения закона о декоммунизации, который действует в стране с 2015 года. Нормативным актом «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».