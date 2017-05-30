Стало известно, что изменится в июне 30.05.2017, 12:39

Фото с сайта ifmo.ru

В школах пройдут выпускные вечера, подорожают сигареты. Что еще изменится в первый летний месяц?

Подорожают некоторые марки сигарет

Подорожание коснется продукции Гродненской табачной фабрики «Неман», ООО «Табак-Инвест». С 1 июня на 1-2 копейки вырастут цены на отдельные виды сигарет Корона, Форд, Camel, LD, Monte Carlo и другие. Импортные сигареты Aroma Rich подорожают на 10 копеек, пишет intex-press.by.

Начнутся летние каникулы

Учебный год закончится 31 мая, и с 1 июня у школьников начнутся летние каникулы. 9 июня в школах города пройдут выпускные вечера, в связи с чем будет ограничена продажа алкоголя – с 14 часов до 24 часов.

Начнется ЦТ

Регистрация на централизованное тестирование завершится 1 июня, а с 12 июня абитуриенты начнут сдавать ЦТ. С этого года на тестировании можно будет сдавать не три, а четыре предмета. Обязательным, как и раньше, будет ЦТ по русскому или белорусскому языку.

Авто должны будут ездить с ближним светом

В связи с началом каникул ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!», во время которой (с 25 мая до 5 июня) автомобилисты должны ездить с включенным ближним светом фар. За нарушение водителей могут оштрафовать на 46 рублей (две базовых величины).

Velcom закроет некоторые тарифные планы

Мобильный оператор с 1 июня прекращает обслуживание архивных пакетов мобильного интернета «velcom WAP», «velcom WEB», «velcom WEB PLUS», «пакет 25», «пакет 250 (arch.)», «пакет 500». Пользователи этих пакетов могут самостоятельно сменить их на актуальные, иначе оператор заменит их автоматически.

Life снизит цены на роуминг и некоторые тарифные планы

Оператор life:) с конца мая на 40% снижает стоимость пакетов life:)Роуминг30 и life:)Роуминг 60 и предоставляет скидку в 30% на подключение и абонплату в течение трех месяцев на новую линейку тарифов «Семья».

Водителей с иностранными правами отстранят от работы в России

Закон, запрещающий работать профессиональными водителями на территории России работникам с иностранными водительскими удостоверениями, вступит в силу с 1 июня. Чтобы продолжить работу, таким водителям нужно будет обменять свои права на российские – собрать весь пакет документов, сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД. Будет ли внесена в закон поправка, касающаяся водителей-белорусов, пока не известно.