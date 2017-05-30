Стала известна дата перехода на биометрические паспорта в Беларуси

Стала известна дата перехода на биометрические паспорта в Беларуси13
- 30.05.2017, 12:52
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В МВД рассказали новые подробности о введении биометрических паспортов и ID-карт.
МВД: к 1 января 2019 года в Беларуси будут введены биометрические паспорта и ID-карты.
Биометрические паспорта белорусам начнут выдавать с 1 января 2019 года, сообщил в эфире интернет-телевидения «СБ» начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Алексей Бегун, передает tut.by.
Как объяснил Алексей Бегун, в биометрическом паспорте будет электронный чип с персональными данными владельца документа — фото, электронная цифровая подпись, отпечатки пальцев.
Этот паспорт позволит белорусам быстрее проходить контроль на границе. Кроме того, биометрический документ необходим для упрощения визового режима со странами Шенгена — это одно из условий ЕС.
По биометрическому паспорту белорусы в основном будут выезжать за границу. Внутренним документом, как у европейцев, будет ID-карта.
— 1 января 2019 года мы введем и биометрические паспорта, и ID-карты, — сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.
Сразу менять паспорта на новые будет не нужно, по словам Алексей Бегуна, первое время будут действовать оба паспорта — и обычный, и биометрический.
Кстати, по прогнозам начальника департамента, переговоры с Евросоюзом о снижении стоимости шенгенских виз и упрощении их получения, могут быть завершены уже в этом году.