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В Telegram появились стикеры с Янкой Купалой

  • 30.05.2017, 13:03
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Янка Купала

Мессенджер взял на вооружение изображение белорусского классика.

В мессенджере Telegram появился новый стикерпак в честь Янки Купалы. Его подготовили как часть проекта «Купала поштай», чтобы популяризировать творчество и саму личность белорусского поэта, пишет citydog.by.

Всего в наборе шесть стикеров, которые показывают разные эмоции. Авторка стикеров – Ксения Шух. Скачать их можно бесплатно по ссылке.

- Мы давно думали, что бы такого запустить в рамках проекта, - рассказал руководитель проекта «Купала поштай» Владимир Андриенко. - И подумали: стикеры - это то, что нужно. Мы хотим сделать так, чтобы лицо Купалы узнавали все. А Telegram выбрали потому что, во-первых, он набирает все большую популярность, а во-вторых, это очень удобная платформа для обмена изображениями.


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