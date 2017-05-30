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Девять продуктов, от которых мы зря отказываемся

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  • 30.05.2017, 13:34

Список из лакомств, которые полезны для здоровья, если употреблять их в меру.

Иногда в погоне за хорошей фигурой и богатырским здоровьем мы отказываем себе в простых человеческих радостях. А врачи тем временем спешат нас вразумить: не все продукты, которые мы по какой-то причине всегда считали вредными, на самом деле являются таковыми.

AdMe.ru покопались в современных исследованиях и составили для вас список из 9 лакомств, которые полезны для здоровья, если употреблять их в меру.

Картофель фри

Фото: pixabay.com

Когда-то давно диетологи добавили это вкуснейшее блюдо в список продуктов, которые портят фигуру и наносят вред здоровью. Однако время показало, что не случится ничего плохого, если вы будете есть его небольшими порциями. Кроме того, картофель содержит йод, витамины группы В, фосфор, немного аскорбиновой и фолиевой кислоты, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Мороженое

Фото: maxpixel.com

Да-да, мороженое полезно не только для здоровья, но и для фигуры. Благодаря содержащемуся в молоке кальцию этот десерт помогает нашему организму сжигать жиры. Молочное лакомство особенно полезно для беременных женщин и молодых мам. В его составе также есть много витаминов и минералов.

Чтобы избежать негативного влияния красителей и пищевых добавок, которые встречаются в данном продукте, врачи настоятельно рекомендуют употреблять в пищу лишь чистый молочный пломбир или делать домашнее мороженое.

Попкорн

Фото: pixabay.com

Хорошая новость для всех, кто не представляет себе поход в кино без ведерка ароматного попкорна. Этот продукт нормализует уровень сахара в крови и способствует выведению инсулина. А еще попкорн богат бесценными антиоксидантами.

Шоколад

Фото: pixabay.com

Не верьте слухам о том, что от шоколада появляются проблемы с кожей. На самом деле настоящий шоколад содержит полифенолы, которые улучшают кровообращение и поддерживают кожу в хорошем состоянии. Кроме того, шоколад приносит бодрость, так что одна плитка вполне может заменить несколько чашек кофе.

Майонез

Фото: pixabay.com

Сейчас многие врачи советуют своим пациентам съедать заправленный майонезом салат 2–3 раза в неделю. Все дело в том, что содержащиеся в соусе растительные масла помогают предотвратить сердечные заболевания. А витамины групп E и F помогают нейтрализовать негативные воздействия окружающей среды и улучшить обмен веществ.

Но важно помнить, что, если вы хотите быть на 100 % уверенным, что майонез принесет пользу вашему здоровью, следует отказаться от покупного соуса и научиться делать настоящий майонез в домашних условиях.

Пиво

Фото: depositphotos.com

Пиво — рекордсмен по содержанию полезных кислот. Лимонная кислота предупреждает образование камней в почках. А аскорбиновая и фолиевая кислоты повышают иммунитет. По этим причинам многие врачи рекомендуют пропускать пару бокалов этого живительного напитка раз в неделю. Главное — знать меру.

Паста

Фото: depositphotos.com

В макаронных изделиях содержится практически целая аптечка веществ, предотвращающих худшие болезни. Среди них крахмал, витамины группы B, а также антиоксиданты, которые замедляют старение клеток.

Сахар

Фото: depositphotos.com

И нет, никакая это не «сладкая смерть». Ученые уже давно доказали, что в принципе без сахара человек не сможет долго прожить, а недостаток этого продукта может привезти к различным проблемам в работе мозга, например к склеротическим изменениям. А еще именно сахар поможет эффективно наладить работу печени.

Крепкий алкоголь

Фото: pixabay.com

В маленьких дозах крепкий алкоголь (например, коньяк) может стать не только безвредным, но и исключительно полезным. Считается, что он без труда снимает головную боль, улучшает пищеварение и снижает уровень холестерина. Горячительные напитки также могут стать отличным лекарством от простудных заболеваний. Кроме того, всего один шот поможет вам снять стресс.


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