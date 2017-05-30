закрыть
30 мая 2017, вторник, 15:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко назначил Косинца своим помощником

16
  • 30.05.2017, 14:05
  • 5,330
Александр Косинец

Ранее Александр Косинец занимал пост главы aдминистрации Лукашенко.

Александр Косинец назначен помощником Лукашенко. Соответствующий указ подписал правитель, пишет nn.by.

Александр Косинец был освобожден от должности 5 декабря прошлого года с формулировкой «в связи с переводом на другую работу».

Некоторые ожидали, что экс-глава aдминистрации Лукашенко Александр Косинец пойдет на повышение, и предсказывали ему место премьер-министра. Другие оценивали потенциал чиновника скромнее и пересаживали его на пост министра здравоохранения или министра труда. Однако до настоящего времени, Александр Косинец официально никакую должность не занимал.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе