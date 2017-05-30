Лукашенко назначил Косинца своим помощником 16 30.05.2017, 14:05

5,330

Александр Косинец

Ранее Александр Косинец занимал пост главы aдминистрации Лукашенко.

Александр Косинец назначен помощником Лукашенко. Соответствующий указ подписал правитель, пишет nn.by.

Александр Косинец был освобожден от должности 5 декабря прошлого года с формулировкой «в связи с переводом на другую работу».

Некоторые ожидали, что экс-глава aдминистрации Лукашенко Александр Косинец пойдет на повышение, и предсказывали ему место премьер-министра. Другие оценивали потенциал чиновника скромнее и пересаживали его на пост министра здравоохранения или министра труда. Однако до настоящего времени, Александр Косинец официально никакую должность не занимал.