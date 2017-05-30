Выпорол и поглумился 4 Александр Сотник

30.05.2017, 14:22

Александр Сотник

По итогам отповеди Макрона Путину.

Выпорол да еще и поглумился. А «великий и непревзойденный» стоял перед ним как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался, почесывал непутёвый черепок. В итоге - выдал государственную тайну братвы: «Если не снимете санкции - будем терроризировать Донбасс и Украину и в дальнейшем. Так что лучше смягчайте, а то продолжим гадить с удвоенной силой...»

Насчет «удвоенной силы» - это, конечно, понты. Никакой «удвоенности», учитывая скорое обрушение цен на нефть и похороны рубля, не будет. Западу даже не придется объявлять эмбарго на российские энергоносители. Во-первых, энергозависимость и так снизилась, а во-вторых, инвесторы уже ломанулись из нефтяного сектора, и осенью цены на нефть уверенно пойдут вниз, а значит - хана рублю и, собственно, путиномике. Хана лояльности обнищавшего населения. Да и просто - хана.

Эпоха плешивого дерзкого пошляка подходит к концу. А раскол «илитки» будет впечатляющим. Собственно, он уже идет. Лето будет насыщенным событиями. Будет весело и страшно - впрочем, как всегда.

Александр Сотник, «Фейсбук»