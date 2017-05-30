Белорусский рубль снова сдал к доллару 30.05.2017, 14:31

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На валютных торгах 30 мая американская валюта и российский рубль подорожали.

Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0048 рубля (0,23%) до 2,0767 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0017 рубля (0,09%) и составил 1,8642 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0129 рубля (0,39%) и составил 3,2988 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, вчера белорусский рубль сдал к доллару на первых торгах недели.