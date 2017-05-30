закрыть
30 мая 2017, вторник, 15:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусский рубль снова сдал к доллару

  • 30.05.2017, 14:31
  • 7,245

На валютных торгах 30 мая американская валюта и российский рубль подорожали.

Об этом сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0048 рубля (0,23%) до 2,0767 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0017 рубля (0,09%) и составил 1,8642 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0129 рубля (0,39%) и составил 3,2988 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, вчера белорусский рубль сдал к доллару на первых торгах недели.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе