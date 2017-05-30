Почему Лукашенко пора повесить коньки на гвоздь 5 Евгений Федоров, «Салідарнасць»

30.05.2017, 16:31

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Пока в «высоких кабинетах» обсуждают спортивные провалы, кое-что опасное происходит в экономике Беларуси.

Диктатор вновь переизбрали на пост президента Национального олимпийского комитета. И, кажется, что это правильное решение. Дело в том, что в последнее время Лукашенко ведет себя как образцовый спортивный чиновник.

К примеру, на прошедшей неделе он критиковал хоккейную сборную за провальное выступление на олимпийском турнире. Да так страстно и напористо, что даже наехал на своего давнего любимчика – тренера Михаила Захарова.

Позже диктатор уже отдавал распоряжения по подготовке ледового хозяйства к предстоящему чемпионату мира по хоккею 2021 года.

И, наконец, во вторник Лукашенко вновь без устали говорил о спорте – на этот раз он обеспокоился командировочными расходами сотрудников НОК и устроил лихой разнос олимпийцам, которые завоевали недостаточно медалей на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Затронул правитель и тему пустующих спортивных объектов.

Видно, что Лукашенко, как никто другой, «вовлечен» в спортивные проблемы с головой – и, наверное, даже заслуживает переизбрания на своем посту президента Национального олимпийского комитета.

Проблема в том, что речь идет не о спортивном чиновнике, а о правителе бедной европейской страны, которая находится в состоянии экономического кризиса. И пока в высоких кабинетах обсуждают спортивные провалы, кое-что опасное происходит в экономике Беларуси.

Например, авторитетное агентство Fitch бьет тревогу, так как доля плохих кредитов в белорусской банковской системе выросла до критической отметки. Если так продолжится и дальше, то белорусов ждет новый виток инфляции, девальвации и очередное падение уровня жизни.

Однако в Беларуси на повестке дня находятся не важные экономические вопросы, а ледовые дворцы, клюшки и коньки, которые по-хорошему давно пора повесить на гвоздь.

Евгений Федоров, «Салідарнасць»