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В годовщину трагедии на «Немиге» на ступеньках появились свечи

  • 30.05.2017, 16:37
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Трагедия в подземном переходе станции минского метро «Немига» произошла 30 мая 1999 года.

Сегодня на ступеньках подземного перехода к станции метро «Немига» появились свечи в память о трагедии, которая случилась 30 мая 1999 года, пишет nn.by.

Напомним, в тот вечер более двух тысяч человек - в основном, молодежь в возрасте до 18 лет - возвращались с праздника пива после концерта, который проходил у Дворца спорта. Прячась от внезапного дождя и грозы, поток людей устремился к ближайшей станции метро. Возникла давка, паника, по упавшим людям проходили другие, которых несла неуправляемая толпа.

По словам очевидцев, все длилось не больше 10 минут. В результате давки погибли 54 человека, причиной смерти большинства из них стала асфиксия (удушение). Около ста человек были госпитализированы с различными травмами.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако виновных не нашли. По версии властей, причиной произошедшего стало «трагическое стечение обстоятельств». Родственники погибших неоднократно подавали в суды иски на городские власти, милицию, пивзавод «Оливария», радиостанцию «Мир» и ООО «Класс-клуб ДК», которые в тот день отвечали за организацию и обеспечение порядка на массовом мероприятии - празднике пива. Однако иски были отклонены судами разных инстанций.

Минчане помнят о трагической дате. Ежегодно 30 мая к подножию памятника, установленного на месте трагедии, приносятся живые цветы.


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